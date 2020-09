Juventus, assalto a Suarez: i bianconeri vicini all’accordo con l’attaccante (Di mercoledì 2 settembre 2020) Suarez alla Juventus. Più che un semplice sogno di calciomercato. Il club bianconero vola spedito verso la chiusura della trattativa con l’attaccante per l’accordo economico, ma adesso è tutto nelle mani del Barcellona. La Juventus procede spedita sul fronte Suarez e i contatti tra le parti sono continui visto che ormai sembra che siano vicini ad un principio di accordo economico. Ora non resta che aspettare gli sviluppi della trattativa del giocatore con il Barcellona per la risoluzione. E’ questa la situazione al momento legata al mercato degli attaccanti per il club bianconero che balla su più tavoli, aspettando novità da Edin Dzeko per un eventuale ‘incastro’ Roma-Napoli sullo ... Leggi su giornal

forumJuventus : CM24: 'Calciomercato Juventus: Pirlo si mobilita per riportare Vidal in squadra. I bianconeri preparano l’assalto p… - calciomercatoit : ?? #Milan - Maldini all'assalto anche di #Chiesa: la formula per vincere la concorrenza della #Juventus - zazoomblog : Douglas Costa Juventus cessione in vista: assalto di un top club europeo - #Douglas #Costa #Juventus #cessione - JuveTweetBot : RT @ale5_maggio: Juventus Store di Milano, 11.7.2018, preso d'assalto! CR7 è la UALLERA di InZigne. Mi raccomando, compriamo solo mater… - serieB123 : L'Inter prepara l'assalto a Kanté, la Juventus tra Dzeko e Suarez -