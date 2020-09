I dati sul coronavirus di oggi, mercoledì 2 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.326 nuovi casi di contagio da coronavirus e 6 decessi, per un totale di 271.515 casi e 35.497 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 1.437, 57 in più di Leggi su ilpost

fattoquotidiano : Immuni, dal segnale bluetooh (senza dati sensibili) le informazioni sul contatto con potenziali infetti. Ecco come… - TgLa7 : #Gualtieri: I dati sul #lavoro diffusi ieri dall'Istat sono 'positivi' perché 'è il segnale che adesso aumentano gl… - pdnetwork : La “collaborazione col governo” secondo Meloni: • dare del criminale al Presidente del Consiglio • diffondere bufa… - f_profili : 1.326 casi #covid19 in #italia 6 #decessi 57 #ricoveri area medica 2 ricoveri #TI 257 #guariti 102.959 #tamponi, 66… - neXtquotidiano : 2 settembre: il bollettino sul #Coronavirus oggi in Italia, i dati della Protezione Civile -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul I dati sul coronavirus di oggi, martedì 1 settembre Il Post Riunito in Comune a Livorno il primo tavolo di lavoro per la formazione locale

Le associazioni presenti hanno tutte preso la parola apprezzando l'iniziativa e dando indicazioni per la redazione del piano ... Infine è importante garantire un'adeguata azione informativa/culturale ...

La deputata Piera Aiello lascia il M5S - Trapani Oggi

(Fonte AGI) ROMA - La deputata Piera Aiello lascia il Movimento 5 stelle. «Mi dimetto dal Movimento 5 Stelle, che non mi rappresenta più e continuo la mia attività di parlamentare», annuncia, con una ...

Le associazioni presenti hanno tutte preso la parola apprezzando l'iniziativa e dando indicazioni per la redazione del piano ... Infine è importante garantire un'adeguata azione informativa/culturale ...(Fonte AGI) ROMA - La deputata Piera Aiello lascia il Movimento 5 stelle. «Mi dimetto dal Movimento 5 Stelle, che non mi rappresenta più e continuo la mia attività di parlamentare», annuncia, con una ...