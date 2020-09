Frecciatina a Giulia De Lellis? Andrea Iannone condivide Irama e il web mormora (Di mercoledì 2 settembre 2020) Andrea Iannone e Irama sono diventati “complici”? Se tra di loro non riuscite a trovare alcun punto in comune, vi aiutiamo noi: Giulia De Lellis. Entrambi, infatti, hanno avuto una storia d’amore con l’esperta in tendenze. Andrea Iannone condivide Irama e il web mormora: Frecciatina a Giulia De Lellis? Proprio in questi giorni il vincitore... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Andrea Damante non ci sta, e ancora una volta usa i social per far sentire la sua voce. Lo fa questa mattina dopo che in rete erano circolate delle notizie circa una sua possibile nuova frequentazione ...

Frecciatina a Giulia De Lellis? Andrea Iannone condivide Irama e il web mormora

Andrea Iannone e Irama sono diventati “complici”? Se tra di loro non riuscite a trovare alcun punto in comune, vi aiutiamo noi: Giulia De Lellis. Entrambi, infatti, hanno avuto una storia d’amore con ...

Andrea Damante non ci sta, e ancora una volta usa i social per far sentire la sua voce. Lo fa questa mattina dopo che in rete erano circolate delle notizie circa una sua possibile nuova frequentazione ...