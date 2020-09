Elisabetta Gregoraci al GF Vip5: Flavio Briatore contro la sua partecipazione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il cast ufficiale dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip 5 è stato svelato nelle scorse ore. Tra i venti concorrenti che varcheranno la porta rossa ci sarà anche Elisabetta Gregoraci, nome già annunciato e circolato nei giorni scorsi. Tuttavia l’ex compagno della showgirl Flavio Briatore è assolutamente contrario alla sua partecipazione. Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci tra i concorrenti: Flavio Briatore contrario alla sua partecipazione Elisabetta Gregoraci, dopo aver concluso la sua esperienza alla conduzione di Battiti Live, evento musicale trasmesso da Italia 1 condotto insieme ad Alan Palmieri, è pronta per ... Leggi su tutto.tv

Elisabetta Gregoraci, per esempio, viene fuori da un matrimonio con un personaggio molto ingombrante: Flavio Briatore. Myriam Catania è la ex moglie di Luca Argentero e, in sincerità, non sappiamo in ...Grande Fratello Vip, svelato il cast completo: ecco tutti i nomi dei concorrenti della quinta edizione che sarà condotta a Alfonso Signorini. A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del Grande ...