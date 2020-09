Choc nel Salernitano: neonato trovato morto sotto una siepe, si indaga (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoEra adagiato sotto una siepe, in via Roma, il corpicino nudo di un neonato, privo di vita ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi a Roccapiemonte, nel Salernitano. Il cranio del piccolo presenta una ferita alla parte destra. Sul luogo del tragico ritrovamento si sono portati il pm Roberto Lenza ed il sindaco Carmine Pagano, oltre naturalmente ai sanitari e ai carabinieri che stanno cercando di capire cosa sia accaduto e chi abbia abbandonato il neonato. Si stanno raccogliendo elementi e testimonianze dei residenti. Non è ancora chiaro da quanto tempo il corpo del bimbo si trovasse in quel luogo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

