Taglio dei parlamentari, Berlusconi in dubbio. Prende forma il fronte del ‘No’, quello del ‘Sì’ teme il ribaltone (Di martedì 1 settembre 2020) Silvio Berlusconi sul Taglio dei parlamentari: “Io sto ancora riflettendo sul mio voto, sono personalmente molto perplesso”. Il leader d Forza Italia Silvio Berlusconi parla del referendum sul Taglio dei parlamentari ed esprime pubblicamente le sue perplessità sulla proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle. Taglio dei parlamentari, Berlusconi: “Sono personalmente molto perplesso” “Fatto così, come lo vogliono i grillini, il Taglio dei parlamentari rischia di essere solo un atto di demagogico che limita la rappresentanza, riduce la libertà e la nostra democrazia“, ha dichiarato Silvio Berlusconi. Ai microfoni di ... Leggi su newsmondo

Mov5Stelle : 'Votare sì al referendum del 20 e 21 settembre per il taglio dei parlamentari è il primo passo per ridisegnare l'as… - mariaederaM5S : Il 20 e il 21 settembre #IOVOTOSÌ. Manca pochissimo al #referendum sul taglio dei parlamentari, un cambiamento che… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE United Sardins. “Il taglio dei parlamentari rende i forti più forti e i deboli più deboli”… - MInghingolo : RT @GiuseppePalma78: Sostengono un Presidente del Consiglio che ha messo un intero Paese agli 'arresti domiciliari' con semplici Dpcm, fann… - LittleErnest75 : RT @ilfoglio_it: Parla l'ex premier. Nel programma di Scelta civica del 2013 il 'dimezzamento' di deputati e senatori era indicato come una… -