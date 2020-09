Sciopero mezzi pubblici a Torino il 14 settembre: scoppia il caso GTT (Di martedì 1 settembre 2020) Sembra uno scherzo di cattivo gusto, una battuta infelice, e invece è tutto vero. Nel primo giorno di scuola che, se tutto sarà confermato, prenderà il via lunedì 14 settembre, ecco che in una delle più grandi città italiane, la quarta per popolazione per l’esattezza, viene proclamato, proprio in quel giorno, lo Sciopero del trasporto pubblico. Sciopero a Torino, gli orari Il 14 settembre, quando autobus, tram e metro avrebbero dovuto essere presi d’assalto (nel rispetto nelle norme anti-Coronavirus, naturalmente) dagli studenti di ogni ordine e grado per il rientro a scuola dopo 7 mesi di chiusura, a Torino l’azienda del trasporto pubblico locale GTT ha proclamato lo stop dei mezzi ... Leggi su quifinanza

andreafacchini1 : RT @gabrieligm: 14 settembre primo giorno di scuola e sciopero dei mezzi pubblici a Torino. I sindacati dei trasporti sono il corpo interm… - gabrieligm : 14 settembre primo giorno di scuola e sciopero dei mezzi pubblici a Torino. I sindacati dei trasporti sono il corp… - TorinoNews24 : Torino – 14 Settembre inizia la scuola, ed è già sciopero dei mezzi Gtt. I sindacati attaccano “Inascoltati da un a… - inPrimisNotizie : Scuola, sui mezzi pubblici all'80% della capacità. Arrestato Rusesabagina, protagonista della storia raccontata in… - frazambe : Scuola, sui mezzi pubblici all'80% della capacità.Arrestato #Rusesabagina , protagonista della storia raccontata in… -