Hellas Verona: Pandur si presenta: “Che bello essere qui” (Di martedì 1 settembre 2020) Ha parlato attraverso il sito ufficiale dell’Hellas Verona il nuovo acquisto Ivor Pandur: “Sono contento di essere qui, di giocare in Serie A e in una società blasonata come l’Hellas. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di mettermi a disposizione del mister e dei compagni”. Un pensiero anche sul gruppo dei portieri dell’Hellas: “Ringrazio i miei colleghi Silvestri e Berardi che in queste ultime ore mi sono stati molto vicini e mi stanno aiutando molto durante gli allenamenti”. Infine un passaggio sulla Serie A: “Per me è il miglior campionato al mondo, con tante squadre forti e giocatori preparati”. Foto: Instagram Hellas Verona L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

JuventusTV : Le emozioni di Alice #Berti per l'esordio in prima squadra con le #JuventusWomen contro l'Hellas Verona ??? On dema… - acffiorentina : I? FULL-TIME La ?? Italia è ancora della Fiorentina! Bravi ragazzi ?? #VeronaFiorentina Hellas Verona ?? Fiore… - hellas_army : Un ringraziamento a @RadioSavana per averci deliziato vista e udito con questa chicca. Avrai sempre la mia massima… - HellasVeronaFC : Il Presidente Maurizio Setti, a nome di tutto Hellas Verona FC, si stringe attorno a Stefano Cacciatori, dipendente… - HellasLive : #Pandur: “Un sogno giocare in #SerieA. #HellasVerona società importante e blasonata” -