Fedriga annuncia la riapertura delle scuole in Friuli il 16 settembre (Di martedì 1 settembre 2020) AGI - Le scuole in Friuli Venezia Giulia riapriranno il 16 settembre. “E' stata fatta una scelta organizzativa, ovviamente non è una scelta di carattere politico perché tra 14 e 16 settembre cambiava poco”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, intervenendo a “Radio anch'io” su Rai Radio 1. “Evidentemente – ha sottolineato Fedriga - nel confronto che c'è stato tra l'assessorato e l'Ufficio scolastico regionale si è scelta questa data per questioni organizzative. Non è stata una scelta di carattere politico, non c'entra iniziare prima o dopo il referendum”. L'intesa raggiunta ieri sulle linee guida in materia di trasporto pubblico locale “mi sembra accettabile rispetto alle posizioni iniziali che ... Leggi su agi

