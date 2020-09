Ed Sheeran è diventato papà! È nata la figlia Lyra Antarctica Seaborn (Di martedì 1 settembre 2020) Ed Sheeran ha annunciato la nascita della figlia, svelandone il nome: Lyra Antarctica Seaborn. Il cantante ha postato su Instagram la foto di due calzini blu da neonato appoggiati su una copertina: “Un veloce messaggio perché ho delle notizie personali che voglio condividere con voi - ha scritto il 29enne nella didascalia -. La scorsa settimana, con l’aiuto di un fantastico team per il parto, Cherry ha dato alla luce nostra figlia, bella e in salute”.“Siamo completamente innamorati di lei. Sia la mamma che la bambina stanno meravigliosamente e siamo al settimo cielo qui. Speriamo che possiate rispettare la nostra privacy in questo momento”, ha aggiunto.La gravidanza era trascorsa lontano dai riflettori: soltanto a metà agosto, quando mancavano ... Leggi su huffingtonpost

