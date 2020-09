EA Play sbarca su Steam con Mass Effect, Dragon Age, Titanfall e molti altri (Di martedì 1 settembre 2020) EA Play è disponibile per tutti gli utenti Steam.Potete iscrivervi a EA Play andando sulla sua pagina ufficiale della piattaforma di Valve. Gli abbonati sono tenuti a pagare 3,99€ al mese o 24,99€ all'anno, il che consentirà loro di accedere a un'ampia varietà di titoli EA tramite Steam. Oltre ad avere l'opportunità di giocare ai giochi EA su Steam, gli abbonati hanno accesso a ricompense esclusive e a una serie di vantaggi riservati ai membri, incluso l'accesso anticipato ai giochi in arrivo. I membri ottengono anche uno sconto del 10% sugli acquisti EA digitali, inclusi i pacchetti DLC.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Dopo diverso tempo in esclusiva su Origin, e dopo essere sbarcato su PlayStation 4 e Xbox One, il servizio ad abbonamento di Electronic Arts, EA Play, è finalmente arrivato su Steam questo pomeriggio.