Divieto di accensione di fuochi all’aperto | sanzionate quattro persone

Nocera Superiore (Sa) – È il bilancio dell'ultima settimana di controlli disposti dal sindaco Giovanni Maria Cuofano ed eseguiti dalla Polizia Locale, in linea con le direttive emanate con specifica Ordinanza che vieta, su tutto il territorio comunale, l'accensione di fuochi all'aperto a seguito della pulizia di fondi ed orti privati ed ogni altro comportamento che possa provocare incendi boschivi. Una parte specifica del dispositivo è riservata proprio ad alcuni comportamenti a rischio, come, ad esempio, bruciare stoppie, erbacce e sterpaglie oppure utilizzare apparecchi a fiamma libera o elettrica per tagliare metalli. E ancora: usare fornelli e sparare fuochi d'artificio in aree diverse da quelle individuate ed autorizzate. Sono previste sanzioni da 150 ...

La Regione Toscana proroga al 13 settembre (la scadenza originaria era il 31 agosto) il divieto assoluto di bruciare residui vegetali sul territorio regionale, mentre la Sala operativa regionale racco ...

Il Parco dei Castelli Romani sugli incendi che hanno devastato i Monti Tuscolani: “Uniti contro i roghi”

Dal primo pomeriggio di venerdì 28 agosto i Monti Tuscolani sono stati avvolti dal fuoco. Le fiamme partite da diversi punti, si sono velocemente diffuse, a Colle dei Generali e Monte Salomone, andand ...

