Covid-19, scoperto un anticorpo in grado di bloccare i casi gravi (Di martedì 1 settembre 2020) AGI - È stato scoperto un meccanismo molecolare - ed un anticorpo artificiale ad esso associato - che può bloccare il meccanismo che rende Covid 19 potenzialmente mortale. A scoprirlo un gruppo di ricercatori dell'Università di Osaka in Giappone che hanno pubblicato i risultati delle loro attività sulla rivista PNAS. Il ruolo delle citochine Il meccanismo che è stato osservato interagisce con la cosiddetta 'tempesta di citochine' che è un fenomeno prodotto dall'infezione dal Sars-CoV2 che è responsabile delle crisi infiammatorie che sono state osservate in molti pazienti gravi con Covid-19. Le citochine sono un gruppo di piccole proteine che possono migliorare o inibire la risposta immunitaria del nostro ... Leggi su agi

Tg3web : Morena è alle prese con le conseguenze lasciatele dal covid. Un'esperienza condivisa sui social da tante altre pers… - PietroOlma : Oggi incontro un negoziante trentenne, terrorizzato dal #Covid: “ohi, ho scoperto che quasi tutti i miei amici sono… - infoitsalute : Scoperto meccanismo letale pazienti Covid in terapia intensiva - SaluteLab : ?? Un nuovo e raro sintomo di #coronavirus è stato identificato negli #USA e si tratta di una brutta notizia per gli… - Alexct9 : @QRepubblica @matteosalvinimi Esatto la si finisca con il terrore specialmente dopo che si è scoperto che la maggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scoperto Covid-19, scoperto un anticorpo in grado di bloccare i casi gravi AGI - Agenzia Giornalistica Italia Scoperto meccanismo responsabile morte pazienti terapia intensiva

Uno studio italiano, capofila il Policlinico di Sant'Orsola, descrive il meccanismo responsabile della elevata mortalità in Terapia Intensiva dei pazienti con COVID-19. Due semplici esami identificano ...

Apre a Roma nuovo pronto soccorso del Campus Bio-Medico

ROMA (ITALPRESS) - Apre il nuovo Pronto Soccorso del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, che sarà già operativo dalle ore 18 di oggi. Presenti all'inaugurazione, tra gli altri, il pre ...

Uno studio italiano, capofila il Policlinico di Sant'Orsola, descrive il meccanismo responsabile della elevata mortalità in Terapia Intensiva dei pazienti con COVID-19. Due semplici esami identificano ...ROMA (ITALPRESS) - Apre il nuovo Pronto Soccorso del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, che sarà già operativo dalle ore 18 di oggi. Presenti all'inaugurazione, tra gli altri, il pre ...