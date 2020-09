Calciomercato Palermo, l’idea Heurtaux: trattativa in stand-by, ma la partita è aperta. Dettagli e nodi da sciogliere, ecco la verità… (Di martedì 1 settembre 2020) Il Palermo punta al bersaglio grosso per far compiere un salto di qualità al proprio reparto difensivo.Il profilo del centrale difensivo francese, Thomas Heurtaux, stuzzica non poco il binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini.Classe 1988, un background professionale di assoluto rilievo tra Ligue 1, Serie A e Super Lig turca, l'ex Udinese ha militato nella scorsa stagione nella fila della Salernitana disputando il torneo cadetto. Jolly estremamente duttile in seno al pacchetto arretrato, Heurtaux si è distinto nel corso della sua carriera per fisicità, tempismo ed intelligenza tattica nell'interpretazione del ruolo. Buone capacità di lettura e abilità nel gioco aereo, il calciatore francese ha sempre denotato personalità e buona leadership, fungendo spesso in campo da ... Leggi su mediagol

MONREALE, 1 settembre – Lo scopo è quello di arricchire un vivaio che già sta dando tante soddisfazioni, con la speranza, chissà, di vedere domani un giovane talento monrealese indossare la casacca de ...

Un calcio d'inizio, promettente quanto si vuole, ma pur sempre il primo atto di una partita (complicata) tutta da giocare per la quale occorreranno tempo, equilibrio e determinazione insieme. Nulla, i ...

