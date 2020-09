Cagliari, Marin si presenta: “Gheorghe Hagi mio mito. Apprezzo Xavi e Iniesta. Le mie doti? Le vedrete in campo…” (Di martedì 1 settembre 2020) Il nuovo acquisto del Cagliari Razvan Marin si presenta alla Sardegna, ai suoi nuovi tifosi e ai compagni. Arrivato dall'Ajax, il neo componente della rosa rossoblù ha rilasciato le sue prime parole ai canali ufficiali del club.Cagliari: ecco Marincaption id="attachment 1015383" align="alignnone" width="442" Cagliari Marin (Intagram Cagliari)/caption"Sono felice di essere arrivato qui a Cagliari: mi è piaciuto il progetto della Società, mi è stata data molta fiducia", ha detto Marin. "Le mie caratteristiche? Credo di avere una buona capacità di passaggio, un tiro potente dalla distanza e visione di gioco. Queste sono le mie doti principali ma il resto del repertorio lo ... Leggi su itasportpress

CAGLIARI. Poche parole in inglese, quasi incomprensibili perché sussurrate dietro la mascherina, ma che raccontano la determinazione di un giocatore che finalmente è riuscito a sbarcare in Italia dopo ...