Beppe Grillo sulla rete unica: «Serviva uno sforzo in più. 5G? Internet è vecchia: di quali tecnologie hanno paura le mega-aziende?» – Video (Di martedì 1 settembre 2020) sulla nascita della rete unica Beppe Grillo non è del tutto soddisfatto, anche se «è già un buon inizio». Dal suo blog, il fondatore del M5s sperava in «uno sforzo in più», un piano più grande «per un unificare tutta la rete, tutte le tecnologie, in un’autostrada pubblica, con tutto il Cda di Cdp», e invece nel board della società che gestirà la rete ci saranno anche le compagnie private. Ma quel che più gli sta a cuore sono i temi di cui ancora si parla poco e sono essenziali: «Come il diritto all’accesso, la velocità con cui accedo ai dati». «Internet – dice ancora ... Leggi su open.online

beppe_grillo : Una persona che usa l’auto per andare al lavoro la utilizza solo circa 2 ore al giorno. Le altre 22 ore l’auto rest… - beppe_grillo : Ho un messaggio per tutti - marcocappato : la centralità del Parlamento si conquista rispettando le regole e affrontando temi rilevanti e urgenti per la socie… - Andesa63 : @beppe_grillo Io ne ho uno solo per te ?? - _marlene1265 : RT @Lucaaaa01: @beppe_grillo Infatti basta fare una qualsiasi ricerca su un motore di ricerca, e stranamente agli accessi successivi ti sal… -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Grillo Abbiamo già Dato Blog di Beppe Grillo Rete unica, Grillo: "Buon inizio, serviva sforzino in più"

"Sta cambiando tutto, sta cambiano l'economia, il metabolismo, la politica, l'intelligenza, il sistema immunitario del mondo... E allora se cambia tutto, eravamo lì, a un passo, per unificare tutta la ...

Beppe Grillo: «Internet? E’ vecchia. I dati sono nostri e abbiamo il diritto di tenerli, va creato un database italiano»

In un video sul suo blog in cui parla di Rete Unica, Grillo spiega: «sta cambiando tutto» - YouTube Beppe Grillo /CorriereTv «Sta cambiando tutto. Sta cambiando l’economia, la politica, l’intelligenza ...

"Sta cambiando tutto, sta cambiano l'economia, il metabolismo, la politica, l'intelligenza, il sistema immunitario del mondo... E allora se cambia tutto, eravamo lì, a un passo, per unificare tutta la ...In un video sul suo blog in cui parla di Rete Unica, Grillo spiega: «sta cambiando tutto» - YouTube Beppe Grillo /CorriereTv «Sta cambiando tutto. Sta cambiando l’economia, la politica, l’intelligenza ...