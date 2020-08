Torna positiva dopo 4 mesi. Il virologo: "Non è un caso di reinfezione" (Di lunedì 31 agosto 2020) Era stata dichiarata guarita dal coronavirus il 24 aprile scorso ed è Tornata positiva. Il caso riguarda una donna valdostana, di mezza età, ricoverata per altre patologie all’ospedale Parini di Aosta. Dal tampone effettuato al momento dell’ingresso è emersa la nuova positività. “Probabilmente - spiega il primario di malattie infettive, Alberto Catania - non è una riattivazione del virus ma la paziente ha ancora dei residui virali che sono stati riscontrati dal tampone. Non può essere una reinfezione perché ha gli anticorpi”.Secondo Catania ”è un ‘ritrovamento’ di positività, che non è detto sia contagiante”. “Ci ... Leggi su huffingtonpost

