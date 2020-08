Saronno, città blindata e traffico in tilt per l’arrivo di Salvini e Fontana | FOTO (Di lunedì 31 agosto 2020) Situazione difficile per il traffico questo pomeriggio a Saronno dove è in programma l’arrivo di Matteo Salvini e dove già è in corso una manifestazione di anarchici e antagonisti. Transenne, nastro segnaletico e pattuglie della Polizia locale chiudono le traverse tra l’Ospedale e via Roma, trasformando in area pedonale il percorso di avvicinamento a Villa … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Saronno, città blindata e traffico in tilt per l’arrivo di Salvini e Fontana FOTO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

