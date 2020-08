Prenotato l'eventuale sostituto di Koulibaly: per Sokratis c'è già l'accordo con l'Arsenal (Di lunedì 31 agosto 2020) La cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City è in stand-by perché gli inglesi sono impegnati nel clamoroso affare per Lionel Messi. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Prenotato eventuale Prenotato l'eventuale sostituto di Koulibaly: per Sokratis c'è già l'accordo con l'Arsenal Tutto Napoli Prenotato l'eventuale sostituto di Koulibaly: per Sokratis c'è già l'accordo con l'Arsenal

La cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City è in stand-by perché gli inglesi sono impegnati nel clamoroso affare per Lionel Messi. Se il centrale azzurro andrà via, comunque, il Napoli avrebbe ...

Il bus si prenota con l’app: come funziona il nuovo servizio a chiamata

Partirà il 28 settembre la sperimentazione del servizio a chiamata, mobility on demand, nell’ambito del trasporto pubblico locale (TPL) nell’area di San Pietro in Vincoli per facilitare gli spostament ...

La cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City è in stand-by perché gli inglesi sono impegnati nel clamoroso affare per Lionel Messi. Se il centrale azzurro andrà via, comunque, il Napoli avrebbe ...Partirà il 28 settembre la sperimentazione del servizio a chiamata, mobility on demand, nell’ambito del trasporto pubblico locale (TPL) nell’area di San Pietro in Vincoli per facilitare gli spostament ...