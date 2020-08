Perché il rimpasto di governo in Polonia ci interessa molto (intanto hanno tagliato il numero dei ministri) (Di lunedì 31 agosto 2020) Il rimpasto di governo in Polonia è iniziato in anticipo rispetto all’annuncio di Jarosław Aleksander Kaczyński, leader del partito di maggioranza Prawo i Sprawiedliwość, che il 5 agosto aveva parlato di settembre o al massimo primi di ottobre come riferimento temporale. Termine massimo ad quem, comunque, in cui si concluderà sì il riassetto dell’esecutivo Morawiecki II con la riconferma del fedele primo ministro. Ma anche con la drastica riduzione degli attuali 22 ministeri a 12. Aspetto, questo, che ha sollevato non pochi malumori tra le file di Porozumienie Jarosława Gowina e Solidarna Polska, alleati del PiS nella coalizione informale Zjednoczona Prawica (Destra Unita, ndr), che hanno al momento rispettivamente due dicasteri ciascuno: Jadwiga Emilewicz, ... Leggi su linkiesta

d0minius : Perché il rimpasto di governo in Polonia ci interessa molto (intanto hanno tagliato il numero dei ministri)… - GhiselliFabio1 : Ma sbaglio o siete al Governo? Viste le critiche così pesanti, perché non chiedete un rimpasto con le dimissioni di… - claudiob1981 : @marattin @enrico_zanetti sei esponente (di rilievo) di un partito che fa parte del governo. professare innocenza o… - StefaniSer : @Huguito1922 Negli anni della DC i governi cadevano ogni biennio solo perché c’era bisogno di rimpasto all’interno… - AlbertoCrescini : @LaVeritaWeb Conte non potrà mai fare rimpasto perché Mattarella gli chiederà di verificare la fiducia in parlament… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché rimpasto Perché il rimpasto di governo in Polonia ci interessa molto (intanto hanno tagliato il numero dei ministri) Linkiesta.it