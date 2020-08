Napoli, fermato alla base Nato un francese "talpa" per i russi (Di lunedì 31 agosto 2020) Luca Fazzo L'uomo è stato arrestato per spionaggio. È accusato di aver fornito documenti riservati ai servizi segreti Neanche il tempo per Robert P. Burke, ammiraglio e sommergibilista, di prendere in pieno le redini del comando, e per il comandante americano della base Nato di Napoli arriva la notizia che gli scaraventa addosso una rogna grossa come una casa: nella sua base, l'avveniristica sede delle forze alleate a Lago Patria, vicino Giuliano, si erano infilati i servizi segreti russi, che avevano reclutato un ufficiale francese trasformandolo in una talpa a tempo pieno. Burke - insediatosi a Napoli lo scorso 29 luglio al posto del collega James Foggo - era stato messo sull'avviso dai servizi segreti americani, a loro volta ... Leggi su ilgiornale

