Mattarella “Scuola risorsa decisiva, seguire l'esempio Montessori” (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – La scuola è “una risorsa decisiva” per il futuro del Paese e l'esempio di Maria Montessori è tra quelli che “esortano ad affrontare efficacemente le responsabilità di questo momento difficile”. A due settimane dall'avvio di anno scolastico più complicato del Dopoguerra, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda Maria Montessori nel 150esimo anniversario della nascita, e invita a seguire la strada tracciata dal suo metodo per affrontare le difficoltà legate alla gestione del Covid.“La vita di Maria Montessori è stata anche simbolicamente una storia di libertà, di intelligenza, di creatività femminile. Sono tante le insegnanti, le educatrici, le operatrici scolastiche che ... Leggi su liberoquotidiano

Roma, 31 ago. (askanews) - "La comunità della scuola è risorsa decisiva per il futuro della comunità nazionale, proprio in quanto veicolo insostituibile di socialità per i bambini e i ragazzi: ne comp ...La senatrice a vita il 10 settembre compirà 90 anni: 'Dopo Auschwitz mi hanno salvata l’amore e lo studio. Ho ancora speranza' Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano i vostri genitori, i vostri ...