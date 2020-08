Marvin Vettori: “Voglio combattere contro Darren Till!” (Di lunedì 31 agosto 2020) Marvin Vettori è stato intervistato dal canale youtube Italian Fight Magazine, rilasciando alcune interessanti dichiarazioni rispetto ai fighters del mondo delle MMA, ma anche e soprattutto riguardo alla sua situazione di stallo nei pesi medi. La sua intervista è scherzosa e rilassata, solo nell’ultima parte si accende quando a Marvin viene sostanzialmente chiesto contro chi vorrebbe combattere. Dopo la deludente sconfitta di Alessio Di Chirico del scorso weekend, sulla quale Vettori non si è ancora espresso pubblicamente. Marvin è diventato il vero ed unico combattente italiano su cui le MMA italiane fanno leva per rimanere rilevanti nel panorama internazionale. The Italian Dream non sembra sentire questo peso, anzi sembra ... Leggi su sport.periodicodaily

Metti un pomeriggio in uno dei templi dello sport milanese, la OPI GYM in Porta Romana della famiglia Cherchi. Metti due giganti del combattimento italiano: il pugile Fabio Turchi “the stone crusher”, ...

