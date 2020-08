Malak e la passione per il judo. La piccola Jannat morta sul colpo (Di lunedì 31 agosto 2020) Nadia Muratore I genitori hanno donato gli organi della grande. Per il Covid non erano tornati in Marocco in estate Il viso incorniciato da lunghi capelli corvini, gli occhi dolci e la grinta di chi vuole conquistare il mondo. Questa era Malak Lassiri, 14 anni appena, che sognava di diventare una campionessa di judo, seguendo le orme della sorella più grande. Un progetto di vita ambizioso, nel quale Malak credeva fermamente e per questo si allenava con costanza e determinazione. Un sogno a portata di mano, spezzato da una tempesta di pioggia e di vento che l'ha uccisa, insieme alla sorellina più piccola, Jannat di tre anni. Dormivano una accanto all'altra, a Marina di Massa, in Toscana, nel camping che i genitori avevano scelto per trascorrere qualche giorno di vacanza. È ... Leggi su ilgiornale

«Gli anni scorsi andavano sempre in vacanza in Marocco, passando prima in Francia a trovare dei parenti. Partivano a luglio e tornavano ai primi di settembre. Per colpa del Covid quest’anno hanno rinu ...

Tromba d'aria a Marina di Massa, un albero cade su una tenda: morte due sorelline di tre e quattordici anni

Due sorelline di 3 e 14 anni, Jannat Lassiri e Malak, sono morte dopo che una tromba d'aria ha sradicato un albero, abbattutosi sulla tenda dove dormivano, in un campeggio vicino alla costa a Marina d ...

