Lutto a Manfredonia, Francesco muore in incidente dopo serata tra amici (Di lunedì 31 agosto 2020) Aveva appena 31 anni Francesco Spadavecchia, il giovane di Manfredonia morto in un drammatico incidente a Carpi, in provincia di Modena. Lo schianto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica 30 agosto. Carpi, Francesco Spadavecchia morto 31enne di Manfredonia Secondo quanto ricostruito, l’uomo viaggiava a bordo della sua Alfa Romeo 147 quando avrebbe perso … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

