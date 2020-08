«La partenza di Messi è la cosa migliore per Koeman» (Di lunedì 31 agosto 2020) L'ex calciatore è convinto che senza l'argentino in spogliatoio l'allenatore possa lavorare in maniera più tranquilla Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : partenza Messi Mido controcorrente: “Partenza Messi è cosa migliore per Koeman perché…” ItaSportPress Mido controcorrente: "Koeman non sa gestire i caratteri forti, meglio se Messi va via"

Allenato da Koeman ai tempi dell'Ajax, l'ex calciatore egiziano ha detto la sua a proposito del tormentone del calciomercato estivo. Le voci si moltiplicano, così come le possibilità. Il tormentone Le ...

Messi, la Liga sta con il Barça: la clausola esiste, è di 700 milioni

Una guerra memorabile. Senza tentennamenti o accenni di dietrofront. Come annunciato al Barcellona, ieri Leo Messi non si è presentato al centro sportivo del club per i test anti Covid, confermando la ...

