La città degli scomparsi

I recenti casi di cronaca hanno portato alla luce il fenomeno in crescita delle persone scomparse. Dal 1974 ad oggi in Italia sono sparite nel nulla 60.000 persone. Di queste tre quarti sono minori di nazionalità straniera. Migliaia di individui di cui si è perso traccia negli ultimi 45 anni. Il dramma di questi allontanamenti è che quando riguardano donne e bambini sono spesso possibili vittime di reato. A dimostrazione di questo le numerose donne sparite ed uccise e a volte occultate dall'autore della denuncia. Drammatici i casi degli ultimi giorni che hanno portato al ritrovamento del corpo di Viviana Parisi e del figlio Gioele rubricato per il momento come omicidio-suicidio e il caso di Sabrina Beccalli di Crema scomparsa il 15 agosto.«Dopo le prime 72 ore non cerchiamo più la persona ma un corpo>> ci confida un agente della ...

