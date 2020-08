Il crollo del Pil nel 2° semestre è del 12,8%. Ma Gualtieri vede luce (Di lunedì 31 agosto 2020) Un crollo del Pil così non lo si vedeva dal 1995. Nel secondo trimestre, come conseguenza della crisi da pandemia da Covid, l’Italia ha subito un calo del prodotto interno lordo del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7% rispetto a un anno prima. La contrazione del Pil del periodo aprile-giugno 2020 ha costretto l’istituto di statistica a rivedere al ribasso le stime preliminari che avevano anticipato una contrazione congiunturale e una tendenziale rispettivamente del 12,4% 17,3%. L’Istat parla … Continua L'articolo Il crollo del Pil nel 2° semestre è del 12,8%. Ma Gualtieri vede luce proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

borghi_claudio : Per tutti i fenomeni che titolano che il crollo del pil a doppia cifra è 'il peggiore dal 1995' come se nel 1995 an… - borghi_claudio : Ma in Italia esiste ancora qualcuno che non abbia capito che Pagnoncelli poverino svolge il lavoro per cui è pagato… - s_parisi : Con il crollo del PIL che abbiamo dovremmo fare come la Francia che mette 100 mld su economia. Ma Conte 100 mld li… - diego_passerini : RT @borghi_claudio: Per tutti i fenomeni che titolano che il crollo del pil a doppia cifra è 'il peggiore dal 1995' come se nel 1995 andass… - RichardFerlito : RT @CalabriaTw: #Istat: ??PIL -12,8%, dati allarmanti, crollo senza precedenti. Alcuni settori perdono l'80% del fatturato. É il risultato… -

Ultime Notizie dalla rete : crollo del L'alimentare tiene (export +3%) di fronte al crollo del Pil. Ma per il fatturato persi 3 anni Il Sole 24 ORE Tra lezioni online e south working il Covid 19 svuota le case per i fuorisede: a Roma offerta più che raddoppiata

A marzo si sono ritrovati da un giorno all’altro a pagare costosissime stanze che non servivano più. Con le università chiuse e il passaggio alla didattica a distanza molti studenti sono tornati a cas ...

Inail. Morti sul lavoro aumentano del 19,5% nei primi mesi dell'anno

L’andamento della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese legata al mondo dle lavoro è fornita dai dati dell’Inail sulle morti bianche e sugli infortuni a lavoro registrati tra gennaio e luglio 2020. 71 ...

A marzo si sono ritrovati da un giorno all’altro a pagare costosissime stanze che non servivano più. Con le università chiuse e il passaggio alla didattica a distanza molti studenti sono tornati a cas ...L’andamento della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese legata al mondo dle lavoro è fornita dai dati dell’Inail sulle morti bianche e sugli infortuni a lavoro registrati tra gennaio e luglio 2020. 71 ...