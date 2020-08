Francesco Facchinetti e Wilma: matrimonio in solitaria e poi le scuse (Di lunedì 31 agosto 2020) I telespettatori di Real Time hanno seguito ieri l’ultima puntata della prima stagione di The Facchinettis, la serie con la famiglia di Francesco Facchinetti protagonista. Nella puntata in onda il 30 agosto abbiamo assistito a un romantico matrimonio, il secondo tra Wilma e l’imprenditore. Francesco e sua moglie, che già si sono sposati in comune nel 2014, avevano organizzato un mega party per questa estate ma a causa del covid 19 hanno dovuto rimandare tutto. Facchinetti però in meno di due giorni, ha deciso che comunque la sua adorata Wilma avrebbe avuto le nozze, anche perchè voleva che i suoi figli fossero presenti e avessero un momento da ricordare. Ed è per questo che, come lui stesso ha poi spiegato sui ... Leggi su ultimenotizieflash

