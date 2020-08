Formia, positivo a cannabinoidi e cocaina: con lo scooter si schianta contro un’auto (Di lunedì 31 agosto 2020) Nella giornata di ieri, 30 agosto 2020, i Carabinieri della sezione radiomobile di Formia, al termine di un’attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di “guida in stato di alterazione psicofisica da stupefacenti” un 22enne di Napoli. L’uomo, alla guida del proprio ciclomotore, si è scontrato contro un’autovettura condotta da un 19enne. A seguito di successivi controlli, eseguiti ad entrambi i conducenti con il prelievoematico/urine presso l’ospedale civile di Formia, il conducente del ciclomotore è risultato positivo a sostanza stupefacente del tipo cannabinoidi e cocaina. Formia, positivo a cannabinoidi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

