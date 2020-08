F1, gp Belgio: mai vista una Ferrari così vergognosamente lenta. Chi pagherà? (Di lunedì 31 agosto 2020) Subito dopo il post gara nella riunione di redazione di F1Sport.it abbiamo voluto titolare il nostro consueto approfondimento di analisi sulla Ferrari, con il collega Francesco Svelto: Ferrari ha “sfondato” il fondo. Sì, perché “toccato il fondo” sembrava poco, quasi troppo delicato, rispetto alle sensazioni di dolore e sofferenza sopportate dai tifosi della Rossa nel vedere una SF1000 così vergognosamente lenta. Sorpassata da tutti, anche dall’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, dall’Alpha Tauri, battagliare per le retrovie con le Haas. Una qualifica da settima fila e zero punti in gara. Un’umiliazione tremenda. Ed ora si va a Monza e poi Mugello e con quali aspettative? Chi ci ha traghettato in questo situazione? Magari si dovrebbe guardare a chi sceglie gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

