Esquilino, 21enne aggredita: rapinatore prende soldi e sigarette (Di lunedì 31 agosto 2020) Roma – Rapina nella notte in via Cattaneo, in zona Esquilino, a Roma. Vittima una 21enne che, dopo essere stata avvicinata da uno sconosciuto, e’ stata aggredita e derubata di 50 euro e due pacchetti di sigarette. Sul posto i poliziotti del commissariato Celio. Indagini in corso. Nessuna conseguenza per la 21enne. Leggi su romadailynews

