Esclusiva: Bari, in arrivo Minelli dalla Juve Under23 (Di lunedì 31 agosto 2020) Colpo in arrivo per il Bari. Siamo ormai ai dettagli per il difensore centrale Alessandro Minelli, classe 1999, in uscita dalla Juve Under23. Si tratta di un rinforzo molto interessante che aggiunge centimetri e fisicità al reparto arretrato di Auteri. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Coronavirus da capogiro in Puglia, altri 69 contagi: 41 in provincia di Bari, 14 in provincia di Foggia

Su 2.708 test, i casi riscontrati su gente rientrata dalle vacanze e stranieri sono: 41 in provincia di Bari, 8 nella provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 1 in provinc ...

Su 2.708 test, i casi riscontrati su gente rientrata dalle vacanze e stranieri sono: 41 in provincia di Bari, 8 nella provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 14 in provincia di Foggia, 1 in provinc ...

Coronavirus, contagi tra ventenni e trentenni nel Barese: appello dei sindaci alla prudenza

Dieci contagi di Coronavirus ad Acquaviva delle Fonti, 24 ad Altamura, 6 a Modugno, 3 a Noicattaro e un unico filo conduttore: i casi riguardano quasi esclusivamente giovani tra 20 e 30 anni, anche se ...

