"Chi insulta Armine, la modella di Gucci, fa coming out di ignoranza e vive nel decennio sbagliato" (Di lunedì 31 agosto 2020) Il post del candidato al Premio strega Jonathan Bazzi Da qualche giorno la foto di Armine Harutyunyan, la modella che sfilò per Gucci nel 2019, compare in continuazione sui nostri feed. La ragione? E' stata inserita tra le 100 donne più sexy al mondo e qui in Italia si è scatenato il finimondo: hater che hanno … Leggi su it.mashable

AlbertoBagnai : Chi usa il termine “negazionismo” a sproposito insulta questa memoria. - UIconoclasta : @BarbaraBennici @Misurelli77 @PasqualeDorian1 Dopo sette secoli di dominazione straniera il Meridione non riesce an… - ewiederkunft : Odio Napoli. Ogni giorno siamo più divisi più rancorosi più cattivi. Questo succede a dar voce e voti a chi insulta… - BhooRoberto : @DSantanche Indovina chi la insulta??? Quei quattro primati sfuggiti all' evoluzione dei tuoi elettori ..L' idiozia è sempre a destra - palamini_maria : RT @LisadaCa: QUESTO DICE D'ESSERE UN 'GIORNALISTA PROFESSIONISTA'...MA CHI LO CONOSCE? ED INSULTA COSI'...MA CHE PROBLEMI MENTALI HANNO? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi insulta Dopo Zinga anche Provenzano insulta Salvini: "Leader pericoloso e ridicolo" ilGiornale.it Chi è Armine Harutyunyan, la modella di Gucci che ha cambiato i canoni della bellezza

Il viso di Armine è tipicamente armeno: lineamenti affilati, sopracciglia folte, naso adunco. Gucci l'ha scelta proprio per sparigliare le carte e offrire un modello di bellezza non tradizionale, nel ...

Karina Cascella, insulti e offese dopo parole su Elia: “Putiferio”, la replica

Karina Cascella è finita al centro di una vera e propria bufera dopo alcune parole su Antonella Elia. L’opinionista di Maria De Filippi, e oggi di Barbara d’Urso, non si è espressa in modo negativo pr ...

Il viso di Armine è tipicamente armeno: lineamenti affilati, sopracciglia folte, naso adunco. Gucci l'ha scelta proprio per sparigliare le carte e offrire un modello di bellezza non tradizionale, nel ...Karina Cascella è finita al centro di una vera e propria bufera dopo alcune parole su Antonella Elia. L’opinionista di Maria De Filippi, e oggi di Barbara d’Urso, non si è espressa in modo negativo pr ...