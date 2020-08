Charlene di Monaco e la nuova mini frangia (Di lunedì 31 agosto 2020) mini frangia mania sfoglia la gallery La principessa dalla frangia rock: Charlene Wittstock, principessa di Monaco, è una che con i capelli ha sempre osato. Pixie cut audaci, ciuffi grintosi, e, ultimamente, una mezza lunghezza mai banale complici raccolti a intrecci sempre sofisticati e originali. L’ultimo cambio look, però, sfoggiato alla prima tappa del Tour De France a Nizza, è un “taglio moda” dichiarato: al caschetto, alleggerito sulle punte che sfiorano le spalle, si aggiunge una ... Leggi su iodonna

La Principessa Charlene di Monaco ha sfoggiato il suo nuovo hairstyle che, insieme ad un look rock-chic, ha incantato tutti durante la prima tappa del Tour De France a Nizza alla quale ha presenziato ...Sono anni che Charlene di Monaco non abbandona quel suo sorriso enigmatico: la Principessa ha sempre dato l’impressione che il suo ruolo istituzionale non le calzasse a pennello, tanto meno che ne fos ...