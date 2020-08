Box Office Mondiale 2020: Tenet di Nolan direttamente al nono posto (Di lunedì 31 agosto 2020) Box Office Mondiale 2020 – I film più visti al cinema in tutto il mondo Un nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Box Office Mondiale 2020 dei film che hanno incassato maggiormente. Clicca qui per conoscere i film che hanno incassato di più nel 2019 In prima posizione troviamo Bad Boys for Life, sequel del film del 2003 Bad Boys II. La pellicola nel suo primo weekend ha superato i 400 milioni. Seguono Sonic, Dolittle e Birds of Pray. Il remake del film cult horror del 2004, The Grudge segue a ruota insieme a Underwater e The Gentlemen. I film e le produzioni posticipate per il coronavirus: nuova data al cinema per The New Mutants e Ron’s Gone Wrong Aggiornamento 31 agosto: In una prima speranza post covid riaprono i cinema in ... Leggi su dituttounpop

