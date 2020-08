BCE, Schnabel: nessun cambio politica, ma ragioniamo su strategie e target inflazione (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Un secondo trimestre in linea con le attese mentre per il terzo ci si attende “un forte rimbalzo”, anche se non sarà sufficiente “per riportarci sui livelli da dove eravamo partiti”. A fare il punto sulla situazione dell’economia dell’Eurozona alle prese con la crisi da coronavirus è stata Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della BCE, in una intervista a Reuters, pubblicata oggi sul sito della Banca Centrale Europea. “Ci sarà una ripresa prolungata, in linea con quanto avevamo indicato nelle nostre previsioni di giugno”, ha spiegato Isabel Schnabel che ha anche escluso nuove misure di stimolo nonostante il virus stia tornando a spaventare i paesi europei. “Stiamo vedendo un particolare aumento di contagi, ma al momento un secondo lockdown completo ... Leggi su quifinanza

