Az Picerno retrocesso in serie D | il Bitonto penalizzato | Foggia in serie C Tribunale federale sulla combine fra lucani e neroverdi pugliesi

combine Picerno-Bitonto, IL VERDETTO DEL Tribunale federale: Picerno retrocesso IN D, 5 PUNTI DI PENALIZZAZIONE PER IL Bitonto E Foggia PROMOSSO IN C Picerno in D, Bitonto penalizzato di 5 punti nell'ultima stagione (con conseguente promozione in C del Foggia): questo il verdetto del Tribunale federale Nazionale – Sezione Disciplinare, presieduto da Cesare Mastrocola sul deferimento per la combine riguardante la gara tra lucani e baresi del 5 maggio 2019, nel torneo di serie D. "II Tribunale federale Nazionale ...

