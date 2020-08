Scontri a Portland, ucciso un sostenitore pro-Trump (Di domenica 30 agosto 2020) Portland, Oregon, sempre più campo di battaglia. Da tre mesi, da quando è montata l’onda delle proteste antirazziste per la morte di George Floyd, la città della West Coast statunitense è teatro di disordini. Sabato notte però c’è scappato il morto, dopo gli Scontri esplosi tra i manifestanti del movimento Black Lives Matter e i sostenitori pro Trump arrivati in città a bordo di centinaia di furgoni e pickup.Un corteo che ha invaso le strade del centro e organizzato da diverse organizzazioni, alcune di estrema destra. E’ proprio ad un gruppo ultraconservatore e di estrema destra, quello dei Patriot Prayer, che apparteneva la vittima, colpita al petto da un proiettile. Per lui non c’è stato scampo, morto sul colpo. Dalle prime ricostruzioni gli spari ... Leggi su huffingtonpost

Agenzia_Ansa : Scontri a protesta antirazzista a #Portland, un morto #ANSA - FidanzaCarlo : Eccola la vera natura del #BLM, dalle marce pacifiche alla ricerca costante del nemico da far tacere! Chi si ingino… - Tg3web : Stati Uniti. Un uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco a Portland durante gli scontri tra manifestanti anti-razzisti e… - Mintauros1 : RT @HuffPostItalia: Scontri a Portland, ucciso un sostenitore pro-Trump - IndomitusVirtus : RT @SSaponelli: Portland, sostenitore di Trump ucciso in strada durante il corteo di Black Lives Matter. Video choc: 'Era un fascista, non… -