Pierluigi Diaco sospeso da RTL 102.5? Interviene la radio con una nota stampa (VIDEO) (Di domenica 30 agosto 2020) Pierluigi Diaco sospeso da radio RTL 102.5? E' questa l'indiscrezione lanciata da Wolfbreak.com che riprende una faccenda legata alla puntata dello scorso giovedì 27 agosto del programma No Stop News. Alla conduzione, il conduttore di Io e Te e la collega e giornalista Giusi Legrenzi. Pierluigi Diaco sospeso da RTL 102.5? Arriva la nota della...

