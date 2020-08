Parigi, scoperta una setta segreta da secoli: “a 6 anni violentata da mio fratello” (Di domenica 30 agosto 2020) scoperta a Parigi una setta che era riuscita a rimanere segreta per secoli. Una drammatica storia di abusi, violenze e incesti. Quasi tre secoli di anonimato, una comunità nata, si dice, dalle illuminazioni di Sant’Agostino, distorte nel tempo dai vari ‘sacerdoti’ che si sono succeduti alla guida di quella che viene definita ‘Famille’, famiglia. Vivevano – ora che sono uscite allo scoperto le violenze perpretate non è dato a sapere se per la setta ci sarà un futuro – una vita tutta loro, lontana dal mondo dei ‘peccatori’ che stava fuori dalle mura dove usavano incontrarsi. Le donne tempo fa non potevano neppure tagliarsi i capelli, il loro compito era solo quello di procreare, ... Leggi su chenews

Incudine3 : Scoperta in un seminterrato di Parigi un opera inedita di Moliere: Il malato asintomatico Straziante storia di un u… - IlTuriCosta : Per una futura gita a Parigi, ecco alcuni tour alla scoperta delle storie poco conosciute degli afroamericani che h… -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi scoperta Parigi, scoperta un'antica setta: partite le indagini per abusi su minori Metropolitan Magazine Italia Quell’amico che ti segue tutta la vita. Un anno senza il compagno di banco

Senza di lui, forse, non sarebbe nato Amarcord. «Titta è uguale a me!», raccontò nel 1974 un commosso Luigi Benzi, apprezzato penalista e, soprattutto, sodale inseparabile al liceo Giulio Cesare di Ri ...

Ufficiale francese di stanza in Italia arrestato: «E’ una spia dei russi»

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI — Un tenente colonnello dell’esercito francese, di stanza nella base Nato di Napoli, è stato arrestato in Francia alle fine delle sue vacanze, quando si apprestava a t ...

Senza di lui, forse, non sarebbe nato Amarcord. «Titta è uguale a me!», raccontò nel 1974 un commosso Luigi Benzi, apprezzato penalista e, soprattutto, sodale inseparabile al liceo Giulio Cesare di Ri ...DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI — Un tenente colonnello dell’esercito francese, di stanza nella base Nato di Napoli, è stato arrestato in Francia alle fine delle sue vacanze, quando si apprestava a t ...