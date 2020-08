Nazionale, Roberto Mancini rassicura: “Jorginho dovrebbe arrivare domani” (Di domenica 30 agosto 2020) Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa da Coverciano in vista delle gare di Nations League del 4 e 7 settembre contro Bosnia e Olanda. “Sono molto contento di essere tornato a Coverciano, nelle ultime ore abbiamo fatto i test e siamo risultati tutti negativi. Ne siamo felici e siamo pronti a lavorare. Nessuno mi ha cercato quest’estate. Ho iniziato questo lavoro due anni fa, abbiamo fatto bene finora e spero di migliorare ancora. Oggi riparto ancora più carico, voglio vedere la mia Nazionale giocare bene e arrivare in finale di Nations League, anche in ottica ranking. Il calcio oggi ha bisogno prima di tutto del pubblico. Questo sport è fatto per la gente e mi auguro quindi che si possa tornare alla normalità al più ... Leggi su calciomercato.napoli

GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Roberto Mancini spegne le voci: 'Nessuna richiesta in estate, voglio continuare il lavoro in Nazional… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? A #Coverciano inizia la conferenza stampa del CT Roberto #Mancini #Azzurri #VivoAzzurro - ABDUALL17549210 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? A #Coverciano inizia la conferenza stampa del CT Roberto #Mancini #Azzurri #VivoAzzurro - roberto_devogli : Ma allora Zaia e la Regione Veneto che hanno “scaricato” Crisanti, ora se lo ritroveranno “sopra” a strutturare il… - roberto_lamela : RT @baffi_francesco: @GiorgiaMeloni Festa grande! La vostra base non rinuncia ai festeggiamenti. #laPeggiore_DESTRA_diSempre https://t.c… -