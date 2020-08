Makeup invisibile per l’estate: come realizzare un look naturale! (Di domenica 30 agosto 2020) Per Makeup invisibile si intende un trucco non eccessivo, ma realizzato con pochi cosmetici ed essenziali! Sopratutto in estate è fondamentale avere un aspetto naturale, poiché col caldo ed il sudore il maquillage tende a sciogliersi. Un look acqua e sapone è perfetto per tutti i giorni, sia per andare a lavoro sia per un appuntamento importante. Un segreto per affrontare questa stagione, è utilizzare cosmetici waterproof, ovvero resistenti all’acqua! Ecco come realizzare un Makeup invisibile, dall’effetto naturale, leggero e fresco! Curiose? Iniziamo! Cominciamo dalla base! La prima cosa importante da precisare è: il Makeup invisibile, o non Makeup, non significa non ... Leggi su pianetadonne.blog

ClioMakeUp : Look makeup no makeup per l’estate 2020??leggero e (quasi) invisibile -

Ultime Notizie dalla rete : Makeup invisibile Makeup invisibile per l’estate: come realizzare un look naturale! NonSoloRiciclo Tightlining: cos’è e a cosa serve

Volete uno sguardo più profondo e più intenso? La tecnica giusta è quella del Tightlining detta anche l’eyeliner invisibile. Le novità, in fatto di make up, sono sempre all’ordine del giorno. Una dell ...

Volete uno sguardo più profondo e più intenso? La tecnica giusta è quella del Tightlining detta anche l’eyeliner invisibile. Le novità, in fatto di make up, sono sempre all’ordine del giorno. Una dell ...