Lazio fermata dal maltempo: annullato il test contro il Fiori Barp Mas (Di domenica 30 agosto 2020) AURONZO DI CADORE - Il maltempo ferma la Lazio . Annullata la seconda amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore contro il Fiori Barp Mas , prevista oggi per le 17 . Tutta colpa di un nubifragio che ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Lazio fermata dal maltempo: annullato il test contro il Fiori Barp Mas: La scelta dopo le violenti piogge che nell… - NewsTuttoC : Triestina, che sorpresa! Fermata la Lazio sul pari in amichevole - vocelaziale : Lazio 1-2 Triestina 42' - Conclusione di Kiyine che sfiora il gol. Riparte la Triestina e fa 1-2 con Gomez lasciat… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio fermata

Corriere dello Sport

Ancora in leggero aumento i contagi per il Coronavirus in Italia: sono 1.462 (contro i 1.411 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 9 i morti, ...È trascorsa una settimana ormai dal rogo che ha completamente devastato l'Eureka. Nella notte del 23 un incendio visibile anche dall'autostrada ha distrutto tutto, a bruciare una notevole quantità di ...