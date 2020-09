I nubifragi sferzano il Nord. Esondano Adige e Isarco, chiusa l'Autobrennero. Massa: due ragazze morte in un camping (Di domenica 30 agosto 2020) Pesanti le ripercussioni sul traffico per il maltempo: frane, smottamenti in Lombardia. Tragedia in un campeggio in Toscana: due sorelle di 3 e 14 anni sono rimaste uccise dalla caduta di un albero ... Leggi su tg.la7

Tragedia in un campeggio di Marina di Massa, in località la Partaccia, in provincia di Massa Carrara. Una bambina di 3 anni e la sua sorella di 14 sono morte dopo che un albero è crollato sulla tenda ...

