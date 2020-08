Coronavirus, lieve calo dei contagi: +1.365 in 24 ore, ma con 20mila tamponi in meno. 4 morti. Salgono i ricoveri (Di domenica 30 agosto 2020) Sono 1.365 i nuovi casi da Coronavirus registrati in Italia, in lieve calo rispetto ai 1.444 di ieri. Ma nelle ultime 24 ore sono diminuiti anche i tamponi: 81.723 rispetto ai quasi 100mila di ieri. 4 i morti, mentre arrivano a 86 le persone ricoverate in terapia intensiva (+7). Aumentano i cittadini ricoverati con sintomi: attualmente sono 1.251 (+83). EMILIA ROMAGNA – Sono ancora in lieve calo i contagi in Emilia-Romagna: nelle ultime 24 ore i nuovi positivi, accertati grazie a 9.200 tamponi sono infatti 109, di cui 56 asintomatici: 52 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 48 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 5, invece, i nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano

