Call of the Sea si ispira a H.P. Lovecraft ma l'horror non sarà il tema principale dell'avventura (Di domenica 30 agosto 2020) Durante lo scorso evento Future Games Show, gli sviluppatori di Out of the Blue Games hanno presentato un nuovo trailer per Call of the Sea, la particolare e coloratissima avventura, esclusiva per console Xbox e PC.Secondo quanto raccontato dalla co-fondatrice dello studio, Tatiana Delgado, Call of the Sea prende ispirazione dalle storie di H.P. Lovecraft, ma non nel modo in cui potremmo pensare:"Come potete vedere, il nostro gioco è chiaramente ispirato dalle storie di Lovecraft, ma con un particolare twist rispetto ai suoi classici racconti. Stiamo cercando di focalizzarci sul surreale e l'onirico, invece che sull'orrido e il tetro. In breve, Call of the Sea non è una discesa nella pazzia, ma una ascesa alla ... Leggi su eurogamer

acmilan : Last call for our Oceania stop? Try your luck before it's too late to win the prizes ?? ?? - call_the_kernel : @ritadallachiesa Certo che sei proprio ridicola. Veramente. - nakaharahabaki : • Sof (12/10) - three letters nickname = gay - the power it has - è quello con cui mi segno praticamente ovunque -… - Eurogamer_it : #CallOfTheSea si ispira ai racconti di H.P. Lovecraft, ma non sarà l'horror il tema principale dell'avventura. - call_the_kernel : + 1365 E in #Campania + 270, mai così tanti. Nonostante diminuzione dei tamponi. Trovate una cura al più presto. -

Ultime Notizie dalla rete : Call the Call the police Il Foglio Call of the Sea si ispira a H.P. Lovecraft ma l'horror non sarà il tema principale dell'avventura

Durante lo scorso evento Future Games Show, gli sviluppatori di Out of the Blue Games hanno presentato un nuovo trailer per Call of the Sea, la particolare e coloratissima avventura, esclusiva per con ...

Call of Duty: Black Ops Cold War supporterà i grilletti adattivi del DualSense su PS5

Activision ha confermato che Call of Duty: Black Ops Cold War supporterà sin dal lancio i grilletti adattivi del DualSense su PS5. Attraverso un post su ResetEra, uno sviluppatore di Activision ha con ...

Durante lo scorso evento Future Games Show, gli sviluppatori di Out of the Blue Games hanno presentato un nuovo trailer per Call of the Sea, la particolare e coloratissima avventura, esclusiva per con ...Activision ha confermato che Call of Duty: Black Ops Cold War supporterà sin dal lancio i grilletti adattivi del DualSense su PS5. Attraverso un post su ResetEra, uno sviluppatore di Activision ha con ...