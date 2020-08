Apre il Mittlefest: a Cividale del Friuli (Udine) dal 5 al 13 settembre (Di domenica 30 agosto 2020) Alessandro Benvenuti autore e protagonista di “Panico ma rosa – dal diario di un intubabile”, sabato 5 (foto di Carlotta Benvenuti). Il Mittelfest sceglie l’empatia come tema dell’edizione postpandemia sviluppandolo con musica, teatro, danza. E con i linguaggi digitali, che fanno da ponte verso un futuro più che mai da ricostruire. 25 i progetti in cartellone. Inaugurano Il terzo Reich, videoinstallazione con performance di Romeo Castellucci, Il viaggio in Europa, percorso musicale con il mezzosoprano Valentina Volpe Andreazza e il gruppo Abdo Buda Marconi Trio, e Per un nuovo mondo, concerto in Duomo della FVG Orchestra, diretta da Filippo Maria Bressan. Da non perdere, Deve trattarsi di autentico amore per la vita-Diari 1941-1943, reading di Maddalena Crippa da Etty Hillesum (il 6) e, per la danza, Il rovescio degli Arearea (il 10) ... Leggi su iodonna

