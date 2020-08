Aouar Juventus, il calciatore ha espresso la sua preferenza (Di domenica 30 agosto 2020) Houssem Aouar è un obiettivo della Juventus ma le ultime indiscrezioni non sono positive per il club presieduto da Andrea agnelli. Secondo quanto riportato dal giornalista Abdellah Boulma, il centrocampista del Lione avrebbe dichiarato di preferire un’esperienza in un club della Premier League. Manchester City sarebbe il sogno, mentre l’Arsenal è l’alternativa. Juventus, Aouar vuole la Premier League Il presidente del Lione, per il suo gioiello, pretende almeno 50 milioni di Euro. Cifra che, al momento, la squadra bianconera non può sborsare se non effettua qualche cessione onerosa. In uscita ci sono Ramsey, Khedira, Bernardeschi e probabilmente anche uno tra Ronaldo e Dybala. Leggi anche:Mercato Juventus, senti Vidal: “Se mi chiamasse sarei ... Leggi su juvedipendenza

