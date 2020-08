Accostato al Napoli, De Paul può finire in Premier: partito l'assalto all'Udinese (Di domenica 30 agosto 2020) La neo promossa Leeds è alla ricerca di un centrocampista che possa abbinare la giusta qualità alla quantità. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Accostato al Napoli, De Paul può finire in Premier: partito l'assalto all'Udinese #calciomercato - tuttonapoli : Accostato al Napoli, De Paul può finire in Premier: partito l'assalto all'Udinese - MondoNapoli : Accostato al Napoli, James Rodriguez è pronto a riabbracciare Ancelotti - - infoitsport : UFFICIALE - Koch via dal Friburgo, giocherà per Bielsa! Il difensore era stato accostato al Napoli - infoitsport : UFFICIALE - Accostato al Napoli, Koch lascia il Friburgo e vola in Premier -

Ultime Notizie dalla rete : Accostato Napoli Accostato al Napoli, James Rodriguez è pronto a riabbracciare Ancelotti MondoNapoli Calciomercato Juventus, ipotesi shock in porta | Vuole i bianconeri!

Con l’arrivo di Andrea Pirlo, la Juventus vuole rinnovare il proprio organico. Per la porta, spunta una clamorosa suggestione. Ha ufficialmente preso il via in settimana l’era Pirlo alla Juventus. Il ...

UFFICIALE - Accostato al Napoli, Koch lascia il Friburgo e vola in Premier

Dalla Germania all'Inghilterra, dalla Bundesliga alla Premier League. Robin Koch (24) è un nuovo calciatore del Leeds United. Ad annunciarlo è il club dell'italiano Andrea Radrizzani tramite il propri ...

Con l’arrivo di Andrea Pirlo, la Juventus vuole rinnovare il proprio organico. Per la porta, spunta una clamorosa suggestione. Ha ufficialmente preso il via in settimana l’era Pirlo alla Juventus. Il ...Dalla Germania all'Inghilterra, dalla Bundesliga alla Premier League. Robin Koch (24) è un nuovo calciatore del Leeds United. Ad annunciarlo è il club dell'italiano Andrea Radrizzani tramite il propri ...